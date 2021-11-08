نشرة «عاجل».. حبات برد تكسو مدن الجنوب.. وإطلاق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل»، أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: السفارة السعودية لدى الفلبين توجه تنويهًا هامًا للطلبة والزائرين، وإحباط محاولة تهريب 107 كيلو جرامات من الحشيش داخل صندوق مركبة، وحبات البَرَد تكسو مدن الجنوب. وإلى التفاصيل:

السفارة السعودية لدى الفلبين توجه تنويهًا هامًا للطلبة والزائرين

وجهت سفارة السعودية لدى جمهورية الفلبين، تنويهًا هامًا للمواطنين، بضرورة تسجيل جوازات سفرهم لدى موقع وزارة الخارجية.

إحباط محاولة تهريب 107 كيلوجرامات من الحشيش داخل صندوق مركبة

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، محاولة تهريب 107 كيلوجرامات من الحشيش مخبأة داخل صندوق مركبة والقبض على مهربها.

اليوم.. 7 آلاف طالب وطالبة يبدأون اختبارات «PIRLS»

يبدأ اليوم الاثنين، أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائي، الاختبار الدولي للفهم القرائي (PIRLS) وذلك لمدة 3 أيام متواصلة.

فيديو جديد يوثق حادث اصطدام مركبة بـ«سطحة» وسقوط قائدها على الأرض

أظهر مقطع فيديو جديد من زاوية أخرى، حادث اصطدام مركبة بـ«سطحة» على أحد طرق المملكة، وسقوط قائدها على الأرض بعد انحرافها.

بالفيديو.. درجة الحرارة وصلت لـ4 مئوية.. حبات البَرَد تكسو مدن الجنوب

كست حبات البَرَد العديد من الأماكن في جنوب المملكة، خلال الساعات الماضية، مع توالي انخفاض درجات الحرارة، والتي وصلت في بعض الأجزاء بعسير إلى 4 درجات مئوية.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

«الصحة» تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وتؤكد «اللقاح آمن ومجاني»

أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن.

«الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بسرعة إتمام الربط الآلي مع «العدل»

أصدر مجلس الشورى، قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/ 1442هـ.

سفير فرنسا بالمملكة: العلا ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية

أكد سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بويّ، أن محافظة العلا ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تملكه من مكونات طبيعية.

وفد مكسيكي يبحث فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري مع السعودية

بحث وفد تجاري مكسيكي متخصص في عدد من المجالات التجارية والصناعية مع رجال الأعمال بغرفة الرياض.

تعرف على نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات نارية ومن العيار الثقيل بين فرق المقدمة ببطولة الدوري.

«هيئة النقل» تعلن موعد تطبيق المرحلة الثالثة للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه سيبدأ من يوم الأربعاء 1 ديسمبر القادم، بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات.

بالصور.. اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين «المصير» بالإمارات

اكتمل اليوم الاثنين، وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «المصير واحد/1» مع القوات البرية الإماراتية، والذي يقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم سرقا 3 مركبات استخدمت في جرائم جنائية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من استرداد 3 مركبات مسروقة.

5 استفسارات حول رخصة القيادة وتسجيل العمالة المنزلية.. و«أبشر» ترد

ردت منصة «أبشر»، على الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة المتعلقة بإصدار رخصة القيادة، إضافة إلى تسجيل العمالة المنزلية، وكذلك إجراءات تملك العقار.

رابطة العالم الإسلامي تهنئ المملكة بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

وجهت رابطة العالم الإسلامي، التهنئة إلى الأمة الإسلامية وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

خالد الحقيل يفوز بلقب رجل العام للاتحاد الدولي للطرق 2021

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، عن اختيار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسابتكو رئيس الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، للفوز بلقب رجل العام للاتحاد الدولي للطرق للعام 2021 وذلك نظير إسهاماته في تطوير منظومة النقل.

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استقالتها، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

اليوم.. إجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

تشهد العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022.

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السعودية بتعاملات الإثنين

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السعودية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من صعود المعدن الثمين بمستهل تعاملات الأسبوع عالميا.