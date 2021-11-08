السعودية | في الذكرى السابعة للبيعة.. صور ولقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن في الذكرى السابعة للبيعة.. صور ولقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

تحتفي المملكة اليوم بالذكرى السابعة على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم.

مبايعة الملك سلمان تمت يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ، الموافق 23 يناير عام 2015، ليصبح سابع ملك للمملكة، ليستمر في تحقيق الإنجازات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات.

وفي هذه الذكرى العظيمة ترصد “المناطق” عدد من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

صورة تاريخية لخادم الحرمين مع الملك فهد خلال تطوعهما للدفاع عن ‎مصر قبل 65 عاما

أظهرت هذه الصورة التاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله قبل 65 عاما ، وهم يرتديان زي الحرس الوطني السعودي، خلال تدريبات تطوعهما للدفاع عن ‎مصر الشقيقة، أثناء العدوان الثلاثي عليها عام 1376هـ/1956م.

وجاء هذا الموقف التاريخي ضمن حزمة قرارات اتخذتها المملكة في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله- لدعم مصر، حيث أعلنت الرياض وقوف المملكة مع الشعب المصري ضد العدوان.

صورة نادرة للملك سلمان خلال افتتاح سد أبها

صورة نادرة للملك فهد، برفقة الملك سلمان، حينما كان الأخير أميرا للرياض، أثناء افتتاح مشروع سد أبها، في العام 1974.

وظهر في الصورة الملك فهد، ومعه كل من الملك سلمان، والأمير تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، خلال افتتاح السد، وتواجد في الصورة، الأمير خالد الفيصل، أيضا.

وافتتحت، الممكلة في عهد الملك فهد، مشروع سد أبها بهدف مساعدة سكان أبها على حجز مياه الأمطار والسيول في وادي أبها.

صور نادرة لزيارة خادم الحرمين لمكتبة الملك فهد الوطنية

نشرت مكتبة الملك فهد صور نادرة للملك سلمان حفظه الله ورعاه، أثناء زيارته الشخصية لتفقد مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1409هـ.

وتهدف مكتبة الملك فهد الوطنية لاقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986 لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

الملك سلمان مع حفيدته الأميرة سلطانه بنت عبدالعزيز

يظهر الملك سلمان، في هذه الصورة مع حفيدته الأميرة سلطانه بنت عبدالعزيز.

وتكشف هذه الصورة، الجانب الإنساني في حياة خادم الحرمين الشريفين.

صورة نادرة لخادم الحرمين مع نجله الأمير عبد العزيز

تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، “حفظهما الله ورعاهما”.

وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا.

صورة نادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يحمل ابنه الأمير أحمد رحمه الله

تظهر هذه الصورة التي تعود إلى الستينات، الملك سلمان وهو يحمل ابنه الأمير أحمد رحمه الله .