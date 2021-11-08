شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون يعبرون عن تقديرهم لمبادرات المملكة في مجال البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت سفارة المملكة لدى الأردن، اليوم، ندوة عن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة وزراء سابقين وأعضاء من مجلس الأعيان الأردني والأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية وعدد من المعنيين في قطاعات الزراعة والبيئة والطاقة في الأردن.

واستعرض السفير السديري خلال الندوة، أهداف المبادرة المتمثلة في رسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها؛ في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي، في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد أهمية تنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة؛ فضلاً عن العمل سوياً ضمن جهود المملكة لوضع خارطة طريق إقليمية ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة.

وتناول المشاركون خلال الندوة حزمة البرامج والمشاريع التي أعلنتها المملكة الهادفة إلى الإسهام في تحقيق أهداف "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" الطموحة المتمثلة في دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية وإزالتها من خلال الحلول الطبيعية والتكيف بأكثر من (10%) من إجمالي الإسهامات العالمية الحالية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة، بما يحقق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.

وعبروا عن تثمينهم وتقديرهم لمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، مؤكدين أهمية العمل بين المملكة والأردن لتحقيق أهداف المبادرة.