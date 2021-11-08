شكرا لقرائتكم خبر عن 400 سائح يصلون إلى ينبع في أول رحلة لـ «كروز بيليسليما» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى ميناء ينبع اليوم، الباخرة السياحية العملاقة "كروز بيليسليما" في أول رحلة لها لمحافظة ينبع وعلى متنها أكثر من 400 سائح من مختلف الجنسيات، وهي امتداد لرحلات الكروز سينيك التي افتتحت تجربة الكروز إلى ينبع في يوليو الماضي.

وتتضمن الباخرة "كروز بيليسليما" العديد من الفعاليات الترفيهية والمطاعم والمرافق الترفيهية ومنتجعًا فاخرًا وغيرها، كما تعد رحلات الكروز إحدى ثمرات النهضة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، إلى جانب المشروعات السياحية التي أقيمت بعدد من مناطق المملكة والفعاليات الترفيهية والسياحية.