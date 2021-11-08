الجيش الإيراني يطلق صواريخ كروز وطوربيدات على "أهداف العدو" في البحر

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، صواريخ كروز “قادر” و”قدير” و”نصر”، وطوربيدات من غواصات “طارق” و”غدير” على أهداف عائمة وتحت سطح الماء، في اليوم الثاني من مناورات “ذو الفقار 1400” المشتركة.

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وقال المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة الأدميرال محمود موسوي، إن “اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية من المناورات شهد عمليات ضرب أهداف بحرية للعدو باستخدام صواريخ كروز قادر ونصر الإيرانية الصنع”، مؤكدا أن القوة البحرية للجيش الإيراني تمتلك سلسلة واسعة ومتنوعة من صواريخ كروز البحرية، وذلك حسب “وكالة فارس” الإيرانية.

وأضاف أيضا أنه تم استخدام الغواصات التابعة للقوة البحرية، من فئتي “طارق” و”غدير”، وبعض الطوربيدات لمواجهة التهديدات السطحية وتحت السطحية، مؤكدا الهدف العائم بإطلاق طوربيد من على غواصة غدير المحلية الصنع.

وأشار إلى أن الوحدات البحرية للجيش استخدمت طائرة مسيّرة حربية إلكترونية ورادار مضاد للإشعاع “أميد” ونجحت في تعطيل رادارات العدو على الساحل، معتبرا استخدام المعدات والأسلحة المحلية في هذه المناورات من نقاط قوته.

وأكد الأدميرال موسوي أن “أعداء المنطقة لم يرغبوا أبدا ولم يتمكنوا من إحلال الأمن في المنطقة”، مضيفا أن “الإرهاب والصهيونية وحماتهم اليوم يهددون أمن المنطقة، لذلك نعتقد أن إحلال الأمن الدائم يتطلب يقظة وتعاون جميع دول المنطقة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن الأدميرال سياري، أمس الأحد، أن بلاده ستجري المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية الضخمة، التي يطلق عليها اسم “ذوالفقار 1400″، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لبلاده.

وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن مساحة المناورات البحرية الضخمة تمتد في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، وتنتشر في شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

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