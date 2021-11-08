رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدث عن "فترة مضطربة" تمر بها البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، عن فترة تمر بها بلاده وصفها بـ”المضطربة”، ‏وذلك مع استمرار تقدم مقاتلي تيغراي باتجاه العاصمة أديس أبابا.‏

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد آبي أحمد في رسالة جديدة إلى الإثيوبيين أن “التغلب على فترة مضطربة هو علامة على المرونة الوطنية، وبينما يتم اختبار الإثيوبيين على العديد من الجهات، فإن إرادتهم الجماعية لتحقيق المسار التي شرعوا فيه قوّتهم”.

كما شدد أحمد على ضرورة تجاوز الظروف من خلال الوحدة والاستعداد لمستقبل أفضل.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه على الرغم من كل المحاولات لعرقلة تقدم الإثيوبيين، فقد دعاهم لمواصلة المضي قدما في وحدة بلادهم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ما يقرب من 9 فصائل في إثيوبيا عن تحالف يهدف إلى إسقاط واستبدال حكومة آبي أحمد في أديس أبابا، وذلك بالتزام مع زحف قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية وجيش تحرير الأورومو المتحالفين نحو العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

واشتعلت أعمال العنف في إثيوبيا لأول مرة قبل عام، عندما شنت الحكومة الفيدرالية حملة عسكرية ضد الجبهة الحاكمة لإقليم تيغراي الشمالي، بزعم هجومها على معسكرات الجيش وسرقة معداته.

وأسفر الصراع في مقتل الآلاف ونزوح الملايين، ووقوع أزمة إنسانية طاحنة في المنطقة الشمالية.

وفي الأسبوع الماضي، دعت العديد من البلدان رعاياها لمغادرة إثيوبيا مع احتدام الصراع، منها السعودية وأمريكا والدنمارك والسويد.

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