ثبات أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 46.3 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 50 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 50 حالة أيضا، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 46.3 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالة وفاة واحدة، و75 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46348986) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، اكدت أمس الأحد، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

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