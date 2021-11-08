ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ونقل الأمير منصور بن خالد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لسمو أمير دولة قطر.

كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

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