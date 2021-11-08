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القبض على 3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140 ألف قرص مخدر بجدة

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و وافد سوري قادم بتأشيرة زيارة، بمحافظة جدة، بحوزتهم (140,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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