بالفيديو.. الزعاق: اقتران واحتجاب بين القمر والزهرة .. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إن جرم القمر سيحجب كوكب الزهرة اليوم الإثنين، في ظاهرة فلكية تسمى بالاحتجاب غير مشاهدة بالوطن العربي، وأن المشاهد بالوطن العربي هو اقتران هلال القمر والزهرة.

وأوضح الزعاق –عبر تويتر- أن ظاهرة الاحتجاب مشاهدة في جنوب شرق آسيا، وأن ما سيشاهد في الوطن العربي بعد مغيب الشمس، هو تزحزح القمر عن الزهرة بحيث يصبح المنظر على شكل اقتران جميل ورائع وجدير بالمشاهدة والتصوير.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة هو ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، ومن عجائب الزهرة أن يومه أطول من سنته، فيومه 243 يوما أرضيا وسنته 224 يوما أرضيا.

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