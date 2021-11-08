«الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بسرعة إتمام الربط الآلي مع «العدل»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى، قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالب الشورى، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بضرورة التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما، لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.

وتضمن القرار كذلك، مطالبة الهيئة بإجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الاستراتيجية المستقبلية.

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