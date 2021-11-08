مجموعة تداول السعودية تربح 115 مليون ريال بالربع الثالث

الرياض - محمد عبدالله - حققت مجموعة تداول السعودية صافي ربح بعد الزكاة، حوالي 115.19 مليون ريال، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر مقابل 132.96 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت النتائج المالية الأولية للمجموعة، في الربع الثالث من عام 2021، عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 13.37%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

ووفقا للبيانات المالية غير المراجعة للشركة حسب نشرة الإصدار، هبط صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو 115.19 مليون ريال خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقابل 132.96 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أرباح مجموعة تداول، بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 477.23 مليون ريال، مقارنة بحوالي 346.93 مليون ريال بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بارتفاع نسبته 37.56%.

وارتفع الربح التشغيلي بالربع الثالث إلى 129.29 مليون ريال، مقابل 127.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، لتصعد أرباح التشغيل في 9 أشهر إلى 500.98 مليون ريال مقارنة بـ317.15 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت مجموعة تداول السعودية، أمس الأحد، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 36 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية السعودية.

وتبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 2 ديسمبر القادم، على أن تبدأ فترة تسجيل الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اعتبارا من 21 نوفمبر.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 1.2 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى 120 مليون سهما، جميعها متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.

وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية: سيوفر لنا الطرح العام بعدا استراتيجيا مهما لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم.

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