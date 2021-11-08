علاج طفلة تعاني من مرض عصبي نادر بمستشفى الأطفال بالجوف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة منطقة الجوف، نجاح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال، من تخفيف معاناة طفلة مصابة بمرض عصبي نادر.

وأوضحت صحة الجوف –عبر تويتر- أن فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال، تمكن من خلال برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، من تخفيف معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت تعاني من تشنجات مستعصية مقاومة لأنواع العلاجات، رغم زيارتها المتعددة الأطباء.

وأضافت أنه بناء على القصة المرضية والفحص وكذلك تخطيط الدماغ، تم تشخيصها بمرض عصبي نادر (متلازمة دوز)، وجرى تغيير العلاج لتتم متابعة تحسن حالتها لاحقا بالعيادة.

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