«الصحة» تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وتؤكد «اللقاح آمن ومجاني»

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة، أن جملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مجانية، وأن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأشارت إلى أن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تسعى من خلال حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

ونصحت الوزارة، المواطنين والمقيمين، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوفر فيه التطعيم, ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا:

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