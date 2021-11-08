عجلان العجلان: ذكرى البيعة لخادم الحرمين تحل وسط مسيرة من الإنجازات التنموية العملاقة

الرياض - محمد عبدالله - رفع رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة وتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال العجلان: تحل هذه الذكرى العزيزة على كل السعوديين، وبلادنا الغالية تشهد مسيرة الإنجازات التنموية العملاقة التي تسهم في تعزيز البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، عبر البرامج والمشاريع التي تنطلق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والتي تتسع بشكل منتظم لتصل بخدماتها الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية إلى جميع مناطق المملكة، في منظومة فريدة تتكامل فيها كل الخدمات، ويعمل القطاع الخاص كشريك رئيسي في كل المشاريع التنموية بفضل الله، ثم بفضل الدعم والرعاية التي يجدها من القيادة الرشيدة.

وأضاف: كما تبنت بلادنا قيادة العديد من المشاريع المناخية والبيئية على مستوى العالم من خلال مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، ورئاسة مجموعة العشرين والدور القيادي الذي تلعبه في استقرار امدادات سوق الطاقة العالمي.

وختم: وبعون الله ثم التوجيهات الكريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وإشراف سيدي سمو ولي العهد ستبقى بلادنا منارة للتقدم وموطنا للإزدهار والرخاء.

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