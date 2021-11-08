نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من مليشيات مسلحة، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس نفذته مليشيا مسلحة مدعومة من إيران.
وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
ووصف “الكاظمي”، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.
08 نوفمبر 2021 – 3 ربيع الآخر 1443 03:59 PM
الطائرات المسيرة والمتفجرات إيرانية الصنع“رويترز”: مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل “الكاظمي”
نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من مليشيات مسلحة، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس نفذته مليشيا مسلحة مدعومة من إيران.
وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
ووصف “الكاظمي”، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.
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