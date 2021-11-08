اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مواكبة التطور التكنولوجي مهم لمواصلة تحقيق الأهدافها التنموية الشاملة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن وصول البنية التحتية التقنية في مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة يسهم في استمرار تعزيز دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مسارات التنمية الشاملة، مشيراً إلى ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة توظيف تقنية المعلومات في كافة مناحي الحياة ورفد الخدمات بالمستجدات التي تطرأ على التقنية الحديثة بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمقيمين ويواصل تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة إليهم.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، السيد ستيفن يي عضو مجلس الإشراف ورئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار سموه إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي مهم لمواصلة مملكة البحرين سعيها الطموح لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة وتطلعاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بما يعزز من مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، منوهًا سموه بدور الشركات العالمية في رفد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأحدث التقنيات المطلوبة وفقاً لآخر المستجدات، ومشيداً بدور الخبرات الوطنية التي حققت العديد من الإنجازات لهذا القطاع الحيوي، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات للمملكة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات التقنية لشركة هواوي عالمياً وإسهامات الشركة في تقديم خدمات الاتصالات بجانب مزودي خدمات الاتصالات الآخرين بالمملكة.

من جانبه، أعرب السيد ستيفن يي عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام بتعزيز إسهامات الشركة في مملكة البحرين، وحرص سموه المستمر على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بما يحقق أهدافه المنشودة.