ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير دولة قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، الغثنين، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لسمو أمير دولة قطر.

كما قام السفير بتسليم الرسالة الموجهة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.