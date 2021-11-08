السعودية | أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال سموه في هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر ، فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعد ولا تحصى والتي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله – عهد البناء والتنمية والإنجازات ، .

وأضاف سموه المنجزات التي تحققت طوال هذه الاعوام السبعة الماضية تؤكد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب والذي تبرزه تصدر المملكة للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات وأصبحت المملكة ولله الحمد تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم ، ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله – في مواجهة جائحة كورونا والتي قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاقتصادية على جميع مناحي الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية والتقدم المتسارع من خلال وصول المملكة إلى نسبة 70٪ من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا .

وأضاف سموه: “من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم للقيادة الحكيمة وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني,.

وسأل سمو أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها امنها وعزها وازدهارها .