شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. إطلاق قاعدة البيانات الطبية بالقطيف المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس شبكة القطيف الصحية الدكتور رياض الموسى في حديث خاص لـ"اليوم" ، إنه تم تدشين خدمة علمية جديدة من خلال تفعيل " قاعدة المعلومات المبنية على البراهين لبرنامج UPTODATE ، وهذا البرنامج أهميته تندرج في تطوير الخدمات الصحية وتطوير أيصال المعلومة الصحيحة للممارسين الصحيين من أجل جودة أفضل لخدمة صحية تقدم للمريض .

وأكد مدير قسم الشؤون الأكاديمية في شبكة القطيف الصحية الدكتور علي وهب الفرج أن تدشين قاعدة المعلومات الطبية يعتبر إنجاز وقد حلمنا بهذه القاعدة أن تتوفر لنا منذ أكثر من عام .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاكاديمية والتدريب في التجمع الصحي بالشرقية الدكتور فهد العتيبي في حديث لـ"اليوم" :"يأتي تدشين البرنامج من ضمن الأهداف الاستراتيجية للتجمع الشرقية الصحي لخلق قوة عامة من خلال برنامج التطوير المهني المستمر، وهذا البرنامج من أهم البرامج التي تدعم الممارس الصحي للوصول للمعلومة الصحيحة" .