شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم الخدمات العلاجية لـ 1.502 مستفيد في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.502 مستفيدا خلال الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 621 مستفيدا، وعيادة الباطنية 313 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 96 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 345 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 314 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 107 مستفيدين ، وعيادة التغذية العلاجية 20 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 553 مستفيدا، وقسم الأشعة 1.216 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 843 فردا، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 9 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.502 فردا ، واستقبل قسم نقل الدم 6 حالات، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.