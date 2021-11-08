شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دعم المنظمة لطلب المملكة رئيسة القمة الإسلامية لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، والذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله.

وقال الأمين العام إن استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي ستكون تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراضا حيا لمنتجاتها ومخرجاتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها من الإمكانات والقدرات ما يجعلها تستضيف نسخة مميزة وتاريخية لهذا المحفل العالمي، خاصة أنها وجهة عالمية وأرضا لتلاقي الثقافات والحضارات البشرية. وأكد في هذا الصدد أن المملكة استطاعت في الفترة القريبة الماضية أن تكون قبلة للعالم، حيث نجحت في احتضان العديد من القمم والأحداث العالمية حضوريا وافتراضيا.

وأضاف العثيمين أن استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي ستكون فرصة للعالم للاستفادة من الدروس السعودية، والاطلاع على تجربتها المتمثلة في النقلات النوعية على مستوى جميع القطاعات، والاطلاع عن قرب على مملكة المستقبل التي جاءت نتيجة الخطط الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد ورؤيته الصائبة للمستقبل.

وشدد الأمين العام على أن فوز المملكة بدعم الدول الأعضاء في المنظمة سيدعم موقعها على الخارطة العالمية باعتبارها بلد المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وكواجهة استثمارية واقتصادية، ومن مصاف الدول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات لمستقبل مشرق.

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: إن الإنسان السعودي لديه الكثير ليقدمه في هذا المحفل الدولي في مجالات التقنية والتعاون الدولي في النواحي الاقتصادية والتجارية والفنون والثقافة والعلوم، في ظل الدعم الكبير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.