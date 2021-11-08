شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «سبكيم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" المهندس عبدالله السعدون والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات الشركة ومساهمتها في خدمة المجتمع.

ونوه سموه بما تقدمه الشركة من مساهمة في خدمة المجتمع وأهمية دعم الأعمال التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.

وقدم المهندس السعدون الشكر لسموه الكريم على توجيهاته السديدة وأكد بأن الشركة تحرص على دعم الأنشطة المجتمعية في المنطقة من خلال الشركات مع جهات القطاع الثالث.