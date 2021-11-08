بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

محمد بن مسعود - الدمام - أربع نصائح حتى لا تفقد أمتعتك بالخطأ

كشف فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا يتأخر وضع الحقائب داخل الطائرات عامة، ولماذا تستغرق كل هذا الوقت حتى يتم استلامها؛ مما يضطر المسافرين لتكبد عناء الانتظار.

وحسب صحيفة “إنديا تايمز” الهندية، نشر الفيديو أحدُ المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي “ريديت”.

ويُظهر المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع، كيف يقوم الموظف المسؤول بتحميل الحقائب على الطائرة بالترتيب، أي مَن وصل أولًا وسلم حقائبه، يتم وضعها في الأسفل؛ فيستلمها بالتالي في النهاية، وهكذا دواليك.

فيما توالت التعليقات على الفيديو حيث قال بعضهم: “أجل مقولة اشحن عفشك آخر واحد تستلم أول واحد طلعت صحيحة”.

لتفادي فقدان الحقائب

في سياق متصل، وحتى لا يفقد الركاب حقائبهم عن طريق الخطأ أثناء الشحن، تنصح شركات الطيران الركاب بالقيام بالآتي:

– اجعل لأمتعتك علامات مميزة يمكنك من خلالها التعرف إليها، مثل البطاقات أو الملصقات أو الأشرطة.

– احرص على وضع بطاقة تعريف على كل حقيبة، عليها اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.

– إذا لم تجد أمتعتك في مبنى المطار، اذهب إلى مكتب خدمات الأمتعة، لتعبئة تقرير، يحتوي على رقم مرجعي، يساعد شركة الطيران على تتبع حقائبك بأكبر سرعة وكفاءة ممكنة.

– قدّم معلومات أكثر عن أمتعتك، مثل اللون وطراز الصنع والعلامات المميزة، وغير ذلك.