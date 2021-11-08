نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “سبكيم”

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس عبدالله السعدون، الذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
ونوه سموه بما تقدمه الشركة من مساهمة في خدمة المجتمع، وأهمية دعم الأعمال التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.
فيما أكد السعدون، حرص الشركة على دعم الأنشطة المجتمعية في المنطقة من خلال الشركات مع جهات القطاع الثالث.
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