نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعافي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة “تعافي” عبدالسلام الجبر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيله.

وأشاد سموه، بما تقدمه الجمعية من خدمات فريدة ومختلفة تعنى بالعناية بالمتعافين وأسرهم من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكداً ضرورة أن تتوسع في أعمالها ونشاطاتها بما يحقق أهداف عدم عودة إلى التعاطي.

وقدم الجبر لسموه تقريراً عن أنشطة وبرامج الجمعية، وما تقدمه للمتعافين من المخدرات من خدمات موجهة تسهم في احتوائهم وعدم عودتهم للإدمان والأخذ بأيديهم ومساعدة أسرهم، بالإضافة لأنشطة الجمعية في مجال نشر التوعية بين أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.