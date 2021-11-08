محمد بن مسعود - الدمام - عقب سيطرتها الكاملة على معسكر الخنجر.. جماعة الحوثي تخنق مدينة مأرب من الشرق (تفاصيل المعركة)

سيطرت قوات جماعة الحوثي على معسكر الخنجر الاستراتيجي بصحراء محافظة الجوف، مواصلة تقدمها باتجاه منطقة الرويك شرقي مدينة مأرب. مصدرٌ عسكري مطلع، اتهم قوات حكومة هادي المنضوية فيها قوات تابعة لحزب الإصلاح، بتسليم المعسكر لجماعة الحوثي دون قتال، على غرار ما حدث في مديريات بيحان بشبوة ومديريات محافظة مأرب. قد يهمك ايضاً وقال المصدر إن “قوات الإخوان”، تركت لجماعة الحوثي معدات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة داخل المعسكر، لافتا إلى أن جماعة الحوثي تواصل تقدمها باتجاه منطقة الرويك، الأمر الذي سينتهي بمدينة مأرب مُحاصرة من جميع الاتجاهات.

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