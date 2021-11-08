اليابان تعلن خلوها من وفيات ناجمة عن كورونا لأول مرة منذ انتشاره العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت اليابان، أمس الأحد، عدم تسجيلها أي وفيات يومية ناجمة عن فيروس “ كورونا ”، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر ‏من عام، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية يابانية.‏

وذكر إحصاء لهيئة الإذاعة اليابانية، أنه قبل أمس الأحد لم يكن هناك يوم يمر دون الإبلاغ عن وفاة بفيروس كورونا منذ تاريخ 2 أغسطس/ آب 2020، وفقا وكالة “رويترز”.

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وشهدت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال فترة تفشي الوباء، بينما بلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألف خلال موجة شهر أغسطس، مع انتشار متحور “دلتاط شديد العدوى.

وفي الآونة الأخيرة، انخفضت حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان بشكل كبير، تزامنا مع زيادة التطعيمات باللقاح المضاد لتشمل أكثر من 70 في المئة من السكان.

واستعدادا لمواجهة أي انتشار مكثف لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وضع كبير مستشاري الصحة في اليابان، شيجيرو أومي، اليوم الاثنين، معيارا جديدا لقياس خطورة عدوى فيروس كورونا، وكذلك أداة للتنبؤ بأسرة المستشفيات التي قد تكون مطلوبة في موجة جديدة محتملة.

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