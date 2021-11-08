بالصور.. اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين «المصير» بالإمارات

الرياض - محمد عبدالله - اكتمل اليوم الاثنين، وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «المصير واحد/1» مع القوات البرية الإماراتية، والذي يقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتبة (وام)، يأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين، من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

يُشار إلى ان تمرين «المصير واحد/1» يقام ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

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