إحباط محاولة تهريب 107 كيلو جرامات من الحشيش داخل صندوق مركبة

الرياض - محمد عبدالله - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، محاولة تهريب 107 كيلوجرام من الحشيش مخبأة داخل صندوق مركبة والقبض على مهربها.

يشار إلى أن نظام أحكام المخدرات الجديدة في المملكة 1442، وضع بناء على نوع الجريمة، فجاءت وفق ما يلي: أولا، يتم معاقبة كل فرد ثبت بحقه فعل أي عمل من الأعمال التالية بالقتل: تهريب المخدرات أو أي نوع من المواد ذات الصلة بالمؤثرات العقلية، وأيضًا كل من يقوم بجلب أو تصدير أو صنع أو انتاج المخدرات أو من يزرعها بغرض إنتاجها وبيعها، بالإضافة إلى ذلك أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية.

كما يشمل النظام كذلك كل فرد يتلقى المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة من المروجين أو المهربين. لا سيما الفرد الذي يقوم بإهداء المواد المخدرة أو توزيعها أو بيعها تحت ما يسمى "مروج للمواد المؤثرة أو للمخدرات"، ويمكن للمحكمة التخفيف أو التنزيل من العقوبة بناء على الأسباب المتضمنة في القضية ويعود ذلك للمحكمة وتقديرها، حيث يتم تخفيف عقوبة السجن إلى 15 سنة على الأقل، علاوة على عقوبة الجلد والتي لا تزيد عن 5 جلدات لكل دفعة، في نفي الوقت الغرامة المالية التي يجب أن لا تقل عن 100,000 ريال سعودي.

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