بعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة.. سقوط موقع قياس بسبب ضغط الطلبة

الرياض - محمد عبدالله - تعرض موقع المركز الوطني للقياس (قياس) إلى السقوط بسبب ضغط الطلبة الباحثين عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.

كان مركز (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).

وأوضح مركز قياس –عبر تويتر- أنه أتاح نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى) لهذا العام 1443هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط التالي: https://e-services.etec.gov.sa

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