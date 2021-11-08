اخبار السعوديه

بعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة.. سقوط موقع قياس بسبب ضغط الطلبة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تعرض موقع المركز الوطني للقياس (قياس) إلى السقوط بسبب ضغط الطلبة الباحثين عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.

كان مركز (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).

وأوضح مركز قياس –عبر تويتر- أنه أتاح نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى) لهذا العام 1443هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط التالي:  https://e-services.etec.gov.sa

اقرأ أيضا:

«قياس» يعلن عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا