السفارة السعودية لدى الفلبين توجه تنويهًا هامًا للطلبة والزائرين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة السعودية لدى جمهورية الفلبين، تنويهًا هامًا للمواطنين، بضرورة تسجيل جوازات سفرهم لدى موقع وزارة الخارجية.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود أن توضح لجميع المواطنين الموجودين في الفلبين (المقيمين والطلبة والزائرين) بضرورة تسجيل جوازاتهم ومعلوماتهم من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني.

كما تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والطلبة، بضرورة إرسال ما يثبت إقامتهم أو دراستهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم شؤون السعوديين: [email protected] وذلك بعد أن يتم التسجيل من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، وذلك للأهمية.

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