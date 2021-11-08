بالفيديو.. 8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم أقل من 15 سنة

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بثماني خطوات من أجل إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة (أبشر) لمن هم دون 15 عامًا.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أن الخطوات تشمل التالي:

ـ الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة (أبشر).

ـ الدخول على القائمة الرئيسة، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمات (أفراد الأسرة).

ـ اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

ـ تحديد الفرد المراد تجديد جواز السفر الخاص به من قائمة (أفراد الأسرة).

ـ تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.

ـ الضغط على (التالي) بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.

ـ رفع صورة حديثة وفقا للشروط الموضحة في المنصة.

ـ الموافقة على الإقرارات، والضغط على (تأكيد) لتنفيذ الخدمة.

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