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بالفيديو.. فريق «الشجاعة» النسائي.. يضم 3700 عضو لممارسة رياضة الدراجات بجدة

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الرياض - محمد عبدالله - يشهد كورنيش مدينة جدة، العديد من الأنشطة الحركية، ويعد فريق «الشجاعة» النسائي للدراجات وأحدا من أشهر الفرق التي تمارس هذه   في الأماكن العامة بجدة.

وقالت رئيس فريق الشجاعة للدراجات، سمر رهبيني، لقناة العربية، إن الهدف الأساسي للفريق هو تشجيع النساء على ممارسة الرياضة،  وجعل الدراجات شيئا مألوفا بين الناس.

وأضافت أنه يتم توفير جميع أنواع الدراجات للمشتركات، وكذلك جميع احتياطات السلامة مثل السترات العاكسة والإضاءات الأمامية والخلفية والخوذ.

وأشارت سمر رهبيني، إلى أن الفريق يشهد إقبالا كبيرا من البنات، حيث انه بدأ في عام 2019م والآن وصل عدد المشتركات الى أكثر من 3700 عضو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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