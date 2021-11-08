رابطة العالم الإسلامي تهنئ المملكة بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت رابطة العالم الإسلامي، التهنئة إلى الأمة الإسلامية وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت الرابطة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على «تويتر»: «باسم علماء ومفكري وشعوب الأمة الإسلامية المنضوين تحت رابطتها الجامعة، وباسم مجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية، تهنئ رابطة العالم الإسلامي، الأمة الإسلامية وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الميمونة للبيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».

ونوهت الرابطة، إلى جهود خادم الحرمين الإسلامية والإنسانية التاريخية، مضيفة: «أجزل الله مثوبته وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في عمر مديد وعمل متقبل مبرور».

اقرأ أيضا|

«شؤون الحرمين» تقيم فعاليات ثقافية ومعرفية بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة