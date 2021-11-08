خالد الحقيل يفوز بلقب رجل العام للاتحاد الدولي للطرق 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، عن اختيار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسابتكو رئيس الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، للفوز بلقب رجل العام للاتحاد الدولي للطرق للعام 2021 وذلك نظير إسهاماته في تطوير منظومة النقل.

وتم تكريم المهندس الحقيل، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها مدينة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثًا.

يُشار إلى أن مقر الاتحاد الدولي للطرق الرئيس يقع في واشنطن وتأسس عام 1948 ويعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدعمه المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء العالم لخدمة شبكة من أعضاء الاتحاد في 116 دولة.

وفي يونيو الماضي، تم تعيين المهندس خالد بن عبد الله الحقيل، رئيسًا للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، كأول رئيس عربي وثاني رئيس من خارج أوروبا يتولى رئاسة الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP) ..

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