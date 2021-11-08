5 استفسارات حول رخصة القيادة وتسجيل العمالة المنزلية.. و«أبشر» ترد

الرياض - محمد عبدالله - ردت منصة «أبشر»، على الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة المتعلقة بإصدار رخصة القيادة، إضافة إلى تسجيل العمالة المنزلية، وكذلك إجراءات تملك العقار.

وقالت منصة «أبشر»، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن انتهاء رخصة السير من خلال الدخول على حسابه بالمنصة، ثم اختيار لوحة المعلومات- المركبات- واختيار المركبة ثم الضغط على تفاصيل أكثر.

وحول مدة السماح قبل إصدار الإقامة للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة، أوضحت «أبشر»، أن فترة السماح 90 يومًا من تاريخ دخول العمالة المنزلية للمملكة، ويتم إصدار الإقامة خلال تلك المدة.

وأوضحت «أبشر»، أنه يلزم وجود رقم جوال أثناء تسجيل العمالة المنزلية على المنصة، على أن يكون الرقم مختلفًا لكل حساب في «أبشر».

وبشأن وجود مدة محددة بعد الحصول على موافقة لتملك عقار، قالت «أبشر»، إنه يتم إلغاء الموافقة بعد مضي 3 أشهر من إصدارها.

وحول كيفية تجديد رخصة القيادة للسائق الخاص، أشارت «أبشر»، إلى أنه يتم ذلك من خلال دخول المقيم لحسابه في منصة أبشر خدماتي - خدمات - المرور - تجديد رخصة القيادة.

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