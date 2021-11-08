الفلكي السعدون: بدء «غيوب الأحيمر» على الخليج والجزيرة العربية.. الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - قال الفلكي الكويتي، عادل السعدون، إنه تبدأ بعد غدٍ الأربعاء، بمنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبحر العرب وشمال المحيط الهندي، فترة «غيوب الأحيمر»، والتي تستمر 45 يوما.

وأوضح السعدون، أن من سمات تلك الفترة، كثرة الأعاصير وهبوب الرياح الشديدة وعدم الاستقرار الجوي، التي تعصف بالبحر وتغرق السفن، وهذه الفترة تعتبر فترة انتقال بين فصلي الخريف والشتاء؛ حيث تبدأ خلال فترة خفوق الأحيمر فترة مربعانية الشتاء في 7 ديسمبر، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف أن الأحيمر هو نجم قلب العقرب، وهو ألمع نجم في برج العقرب وسمي الأحيمر لأن لونه يبدو أحمر، وهو نیر متغير اللمعان، وترتيبه الـ16 بين ألمع نجوم السماء، وهو ألمع من الشمس 10 آلاف مرة، وهو نجم عملاق يبلغ قطره 950 مليون كم وأكبر من قطر الشمس بـ700 مرة ويبعد عن الأرض 550 سنة ضوئية.

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