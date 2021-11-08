آل الشيخ: التعليم شهد منجزات غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن قطاع التعليم شهد إنجازات غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقدَّم وزير التعليم –وفقا لحساب الوزارة على تويتر- التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم، في ذكرى البيعة السابعة.

وأكد الوزير آل الشيخ، أن التعليم شهد منجزات غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ لصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.

في السياق ذاته، استشهد حساب وزارة التعليم على موقع التواصل «تويتر»، بمقولة لخادم الحرمين الشريفين، قال فيها «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل على تحقيق ذلك».

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