8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا

أوضحت الجوازات خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا. وجاءت الخطوات على النحو التالي: 1-الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر. 2-القائمة الرئيسية «الخدمات الإلكترونية» ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة. 3-اختيار تجديد جواز السفر السعودي. 4-تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة. 5-ثم تظهر معلومات الفرد للتأكد من بياناته. 6-الضغط على «التالي» بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجوازات. 7-رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة. 8-الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.



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