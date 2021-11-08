الحقيل رجل العام للاتحاد الدولي للطرق

وجرى تكريم المهندس خالد الحقيل الفائز بالجائزة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها مدينة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً .
يذكر أن مقر الاتحاد الدولي للطرق الرئيس يقع في واشنطن وتأسس عام 1948 ويعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدعمه المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء العالم لخدمة شبكة من أعضاء الاتحاد في 116 دولة
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