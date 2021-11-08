وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ (6,179) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (359) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (935,429) متراً مكعباً، كما قامت بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,637) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,227) كم، وكشط وإعادة سفلتة (889) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع جودة الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات بأكثر من 50%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمملكة من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة ذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل تنجز عددا من الأعمال لرفع الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.