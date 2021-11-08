«الشورى» يطالب الطيران المدني بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية

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الدمام - شريف احمد - • المجلس يؤكد على قراره بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية

• عضو بالشورى يطالب بتوفير تمويلات للتحديث التقني للمنشآت الصناعية

أصدر مجلس الشورى قرار اليوم ، بأنه على الهيئة العامة للطيران المدني إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المنافسات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، وعلى الهيئة العامة للطيران المدني الاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة.

وأكد المجلس على قراره الذي طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 / 1442 هـ، وطالب عضو الشورى د. سعد العمري وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوفير منتجات تمويلية للمنشآت الصناعية الراغبة في تحديث بنيتها التقنية والتكنولوجية، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج.

وأشار عضو الشورى د. هاني خاشقجي إلى أن الثروة المعدنية في المملكة تواجه العديد من التحديات، ومطالبًا بإيجاد حلول لهذه التحديات وتعظيم نسبتها في الناتج المحلي.

وأكد عضو الشورى د. غازي بن زقر أهمية إدخال شركاء جدد في منظومة الحوار الصناعي في المملكة من المختصين في علوم الإنسان والاجتماع لأنسنه خطط الصناعة في المملكة بما يحكم الربط بين أسس تميزها والهوية الوطنية، والقيم المرجو تعزيزها في المواطن والمؤسسات من خلال الصناعة في المملكة.