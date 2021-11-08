المهندس خالد الحقيل يفوز بلقب رجل العام 2021 لاتحاد الطرق الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - جرى تكريمه خلال افتتاح أعمال الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض للاتحاد في دبي

أعلن مجلس إدارة الإتحاد الدولي للطرق IRF، اختيار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسابتكو رئيس الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، للفوز بلقب رجل العام للاتحاد الدولي للطرق لعام 2021 وذلك نظير إسهاماته في تطوير منظومة النقل.

وجرى تكريم المهندس خالد الحقيل، الفائز بالجائزة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها مدينة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً.

يذكر أن مقر الاتحاد الدولي للطرق الرئيس يقع في واشنطن وأُسس عام 1948 ويعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدعمه المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء العالم لخدمة شبكة من أعضاء الاتحاد في 116 دولة.