اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير المالية في سلطنة عمان سبل تحقيق معدلات نمو اقتصادي خليجي تسهم في تشغيل القوى الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - بحث معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع معالي السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، سبل تحقيق معدلات نمو اقتصادي خليجي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وذلك خلال لقائهم اليوم الاثنين الموافق 08 نوفمبر 2021م، في العاصمة البحرينية المنامة.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات وزراء المالية، والتي تستضيفها مملكة البحرين (دولة الرئاسة) في المنامة، يومي 07- 08 نوفمبر 2021م.

تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرات الخليجية المشتركة والهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل، والنظر في أولويات التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، بما يتماشى مع توجهات وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم.