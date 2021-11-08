“الجوازات” توضح كيفية إصدار جواز بدل فاقد عبر “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية استخراج بدل فاقد لجواز سفر عبر أبشر.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنه يرجى حجز موعد ‏‎‎ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويرجى الاطلاع على الرابط المرفق للإفادة. سعدنا بك https://t.co/jUdLau2Xg1‎.

وكان مواطن قد استفسر عن كيفية استخراج بدل فاقد لجواز سفر عبر منصة أبشر.