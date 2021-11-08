محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية استخراج بدل فاقد لجواز سفر عبر أبشر.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنه يرجى حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويرجى الاطلاع على الرابط المرفق للإفادة. سعدنا بك https://t.co/jUdLau2Xg1.
وكان مواطن قد استفسر عن كيفية استخراج بدل فاقد لجواز سفر عبر منصة أبشر.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات” توضح كيفية إصدار جواز بدل فاقد عبر “أبشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.