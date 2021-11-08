الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للأمير نواف الأحمد

محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين، باستقالتها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك حسبما ذكرت جريدة “الأنباء” الكويتية على موقعها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت أنباء قد ترددت بقوة بشأن إصدار أمير الكويت عفوا عن المتورطين في عدد من القضايا وخاصة الموجدين بتركيا.