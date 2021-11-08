والد ضحية لعبة القطار : ليس لدي نية للتنازل

يتلقى على طحيمر البلوي التعازي في وفاة ابنة ” ابراهيم ” والذي يبلغ من العمر ثلاثة اعوام حيث لاقى مصرعة بين عجلات لعبة القطار والذي وضعته أحد المهرجانات بالمعارض الاستهلاكية بمدينة تبوك يوم الخميس الماضي حيث تم تشييع جثمان الطفل يوم أمس.

وأوضح والد الطفل “البلوي ” بإنه ليست لديه نية للتنازل عن حق ابنه، مبينًا أنه طالب بتقرير وإثبات سبب وفـاة طفله كما نوه بأن العامل المشغل للعبة قد لاذ بالفرار بعد الحادثة ولم يتم القبض عليه ،، مستغرباً بعدم وجود سيارة اسعاف وفرق من الدفاع المدني لخدمة رواد المهرجان في مثل هذه الحالات !

ويناشد ” البلوي ” صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظة الله امير منطقة تبوك بمحاسبة المقصرين من إدارة المهرجان والجهات الرقابية وإدارة السلامة والشركة المشغلة للمهرجان والألعاب ليكون رادعاً لمن لا يثمّن حياة الناس فالطفل ” إبراهيم ” ليس الأول ولن يكون الأخير ضحيةً للإهمال وعدم الإحساس بالمسئولية .

وتتقدم صحيفة تبوك الالكترونية بأحر التعازي لوالدي الطفل سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان .