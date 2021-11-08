شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء».. حملة تشجير لمكافحة التصحر في الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية بمحافظة العويقيلة اليوم, حملة تشجير تحت شعار "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع رابطة العويقيلة الخضراء، وجمعية أمان البيئية، وبلدية العويقيلة، وطلاب المدارس، وعدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة إلى حماية البيئة والحد من التلوث ومكافحة التصحر مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتشجيع المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية البيئية والمحافظة عليها.

وشملت الحملة عدة مواقع بالمحافظة نُثِرت من خلالها البذور في المناطق البرية الرعوية والأودية بالمحافظة.