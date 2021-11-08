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شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

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محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالبات بمنع دخولها المناطق المأهولة بالسكان والشوارع والميادين

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وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في حوادث مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

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08 نوفمبر 2021 – 3 ربيع الآخر 1443 11:59 AM

وسط مطالبات بمنع دخولها المناطق المأهولة بالسكان والشوارع والميادين

شاهد.. “قطيع إبل” يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في حوادث مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته رياضة المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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